Нідерланди не продовжуватимуть дозволи на проживання неукраїнців, які тікають від війни

Про це пише Euractiv з посиланням на заяву державного секретаря з питань юстиції та безпеки Еріка ван дер Бурга.

"Вкрай важливо, щоб ми пропонували захист людям, які не в безпеці у своїй країні. Водночас ми не хочемо перевантажувати муніципалітети. Ця зміна в політиці дозволяє нам зосередитися на наданні житла та послуг людям, які їх потребують", – сказав він.

Зазначається, що Нідерланди не будуть продовжувати посвідки на проживання для неукраїнців, які мали посвідку на тимчасове проживання в Україні до виїзду з країни.

Рішення стосується громадян третіх країн, яким було надано дозвіл на тимчасове проживання в Україні з метою роботи чи навчання.

Уряд заявив, що для "полегшення навантаження на муніципалітети" на них більше не поширюватиметься Директива ЄС про тимчасовий захист, яка забезпечує права тих, хто в'їхав до блоку з України після російського вторгнення.

Регіони, муніципалітети та служба імміграції та натуралізації зафіксували різке збільшення громадян третіх країн, які в'їжджають до країни через інші країни ЄС.

19 липня уряд Ірландії призупинив безвіз для біженців із двадцяти країн ЄС заради українців. Відтак сотні українців, переважно жінок і дітей, які від четверга приземлилися в Ірландії, спали на підлозі занедбаної будівлі Дублінського аеропорту. А віднині українці тимчасово перебуватимуть у наметовому містечку, зведеному ірландською армією на північ від столиці.

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