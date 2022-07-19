Уряд Ірландії призупинив безвіз для біженців із двадцяти країн ЄС заради українців

Про це інформує Politico

Ірландія - маючи на меті вивільнити більше місця для українців - призупинила безвізовий режим для біженців, що прибувають з багатьох країн Європи. Таку заяву Ірландія зробила 18 липня увечері, оскільки ліжка, призначені для новоприбулих українців, зайняли біженці з інших країн.

Відтак сотні українців, переважно жінок і дітей, які від четверга приземлилися в Ірландії, спали на підлозі занедбаної будівлі Дублінського аеропорту. А віднині – 19 липня - тимчасово перебуватимуть у наметовому містечку, зведеному ірландською армією на північ від столиці.

Ірландія – пише видання - переживає сьогодні дуже сильний потік біженців, які їдуть з інших країн Європи. Зокрема сюди в пошуках прихистку прибуває вдвічі більше людей, аніж до пандемії.

Отож уряд Ірландії вирішив призупинити дію безвізового режиму для біженців з Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Ісландії, Італії, Ліхтенштейну, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Іспанії, Швеції та Швейцарії. Тобто із тих 20 країн, що, як і Ірландія, підписали Угоду Ради Європи про скасування віз для біженців. Йдеться про пакт 1960 року, який дозволяє тим, хто шукає захисту в одній країні-підписанті, перебувати в іншій країні-підписанті до трьох місяців без візи.

В публікації ідеться, що Ірландія вперше призупинила дію цієї угоди. З цього приводу міністр закордонних справ Саймон Ковені зауважив, що такий крок "допоможе захистити українців та представників інших національностей, які тікають від війни, оскільки зменшить випадки зловживання цією системою ".

На нині в Ірландії вже проживає понад 43 000 українців.

До листопада в Ірландії планують облаштувати 500 модульних будинків для українських біженців

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