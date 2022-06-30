До листопада в Ірландії планують облаштувати 500 модульних будинків для українських біженців

Про це пише The Irish Times.

Міністр з питань інтеграції Родерік О’Горман заявив у середу, 29 червня, що уряд затвердив модульну схему житла, яка допоможе послабити тиск на житло для розміщення українських біженців і інших людей, які шукають міжнародного захисту.

Видання повідомляє, що приблизно 25 000 українців зараз проживають у помешканнях, що надала держава. Крім того, станом на минулий місяць у приміщеннях міжнародного захисту перебували 11 873 людей. Для порівняння, 7 000 були у притулках на кінець 2021 року та 7 000 на кінець 2020 року. Цьогорічні показники є найвищими за останні 15 років.

О’Горман сказав, що модульні блоки будуть побудовані на заводі, а потім встановлені на призначеному місці. Міністр повідомив, що перший з блоків буде на місці на початку листопада 2022 року, а програма буде завершена в 2023 році. За його словами, це амбітні, але досяжні терміни.

Він також не виключив, що після завершення української кризи модульні блоки будуть використані для інших цілей, зокрема для людей, хто шукає міжнародного захисту. Він визнав, що значне збільшення кількості неукраїнців, які приїжджають до Ірландії з проханням міжнародного захисту, спричинило додатковий тиск на владу, щоби влаштувати всіх.

Станом на 10 червня в Ірландії проживали близько 35 700 біженців з України.

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