English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна біженці з України До листопада в Ірландії планують облаштувати 500 модульних будинків для українських біженців

До листопада в Ірландії планують облаштувати 500 модульних будинків для українських біженців

30 червня, 2022 четвер
00:40
біженці з України На фото міністр з питань інтеграції Родерік О’Горман

Уряд Ірландії заявив, що сподівається розмістити 2000 українських біженців у 500 модульних будинках до кінця року

Про це пише The Irish Times. 

Міністр з питань інтеграції Родерік О’Горман заявив у середу, 29 червня, що уряд затвердив модульну схему житла, яка допоможе послабити тиск на житло для розміщення українських біженців і інших людей, які шукають міжнародного захисту.

Видання повідомляє, що приблизно 25 000 українців зараз проживають у помешканнях, що надала держава. Крім того, станом на минулий місяць у приміщеннях міжнародного захисту перебували 11 873 людей. Для порівняння,  7 000 були у притулках на кінець 2021 року та 7 000 на кінець 2020 року. Цьогорічні показники є найвищими за останні 15 років.

О’Горман сказав, що модульні блоки будуть побудовані на заводі, а потім встановлені на призначеному місці. Міністр повідомив, що перший з блоків буде на місці на початку листопада 2022 року, а програма буде завершена в 2023 році. За його словами, це амбітні, але досяжні терміни. 

Він також не виключив, що після завершення української кризи модульні блоки будуть використані для інших цілей, зокрема для людей, хто шукає міжнародного захисту. Він визнав, що значне збільшення кількості неукраїнців, які приїжджають до Ірландії з проханням міжнародного захисту, спричинило додатковий тиск на владу, щоби влаштувати всіх.

  • Станом на 10 червня в Ірландії проживали близько 35 700 біженців з України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Ірландія
Велика Британiя
Читайте також:
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
28 червня, 2022 вiвторок
HIMARS дарують рашистам фестивалі вогню. Колонка Сергія Згурця
29 червня, 2022 середа
Італійська поліція затримала три гаубиці PzH 2000, що, ймовірно, прямували до України
Віталій Портников
27 червня, 2022 понедiлок
Якщо Лукашенко віддасть наказ атакувати Україну, військові Білорусі його виконають, - Віталій Портников
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.35
    Купівля 34.35
    Продаж 35.18
  • EUR
    Купівля 35.84
    Продаж 37.05
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
30 червня
01:24
На фото наслідки російських обстрілів у Лисичанську
У Лисичанську залишається 15 тис. мешканців, - Гайдай
00:56
обмін полоненими 29 червня
"Були думки, що щось піде не так": оприлюднено відео найбільшого обміну полоненими від початку повномасштабного вторгнення РФ
00:30
Сумщина бомба
За день рашисти вбили двох мирних мешканців на Сумщині 
00:16
На фото тимчасовий притулок для біженців у Естонії
У тимчасових притулках Естонії вдвічі поменшало українських біженців
2022, середа
29 червня
23:59
КПВВ "Каланчак" на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом
Абсолютна більшість українців не готова поступитися Росії територією заради миру – опитування Wall Street Journal-NORC 
23:37
Зеленський
Жодних відносин між Україною та Сирією більше не буде, - Зеленський
23:28
Світовий банк
Україна отримала від США грант $1,3 млрд
23:11
Зеленський
Зеленський: Сьогоднішній удар по Миколаєву доводить абсолютно для всіх у світі, що тиску на РФ недостатньо
23:04
"Лозанна" – "Динамо"
"Динамо" несподівано програло "Лозанні" в благодійному матчі
23:02
акція в Мадриді
"НАТО, зупини російський геноцид в Україні": під час акції в Мадриді членів Альянсу закликали надати зброю Україні
22:48
Нові фейки російської пропаганди
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 29 червня
22:18
Вантажівки для ЗСУ, куплені у Великій Британії, сьогодні вирушили в Україну, готуємо другу партію – Порошенко
22:09
Аналітика
Сергій Згурець
Нова стратегія НАТО повинна включати посилення України, адже ми беремо на себе весь удар Росії. Колонка Сергія Згурця
21:57
Паулу Фонсека
Екстренер "Шахтаря" очолив французький "Лілль"
21:55
Володимир Зеленський і Річард Бренсон
"Світ і відомі люди продовжують нас підтримувати". Зеленський зустрівся із мільярдером Бренсоном
21:44
ізраїль україна
Україна - це новий Ізраїль, ми маємо розробити нові правила безпеки, - експерт
21:40
Микола Княжицький
Микола Княжицький: Україна - флагман боротьби за демократичний шлях. Як не втратити підтримку міжнародної спільноти?
21:39
військкомат
Погіршилося здоров'я: яким чином військовослужбовцю звільнится зі служби
21:35
Дуда та Зеленський
Дуда заявив, що двері НАТО мають залишатися відчиненими для України
21:32
Педро Санчес
Прем'єр-міністр Іспанії визнав, що НАТО був "наївним" щодо Росії
21:23
Укрзалізниця, Львівський вокзал
В Укрзалізниці повідомили, чи підвищуватимуть ціни на квитки
21:18
Олексій Резніков
Нам потрібно більше зброї. Альтернативи немає, - Резніков
21:15
Борис Джонсон
"Дуже здивуюся, якщо Путін зʼявиться там особисто", - Джонсон про участь президента РФ у саміті G20
20:59
Олександр Масляков і Володимир Путін
Уряд пропонує запровадити санкції проти Олександра Маслякова і КВК
20:46
Арахамія обговорив із мільярдером Бренсоном будівництво нової "Мрії"
20:45
Олег Татаров
Татаров намагався зірвати кандидатство України в ЄС, - Шабунін
20:35
президент Індонезії Джоко Відодо в Києві
Президент Індонезії Джоко Відодо запропонував передати Путіну послання від Зеленського
20:29
Притула обговорив з Резніковим, куди спрямувати гроші, зібрані на байрактари. Бо їх дають безоплатно
20:21
Ексклюзив
Єнс Столтенберг
Ми повинні пліч-о-пліч з партнерами реагувати на виклики Китаю, - генсек НАТО Єнс Столтенберг
20:07
Дніпро
Вулиці Азовсталі, Волновахи та Морської Піхоти: в Дніпрі дерусифікували понад 20 топонімів
20:04
Литва прапор
ЄС не проти транзиту товарів РФ до Калінінграду, якщо на це погодиться Литва, - Reuters
19:49
Ексклюзив
нескорений Маріуполь
Росіяни дали людям можливість виїжджати з Маріуполя. Спротив окупантам зростає, - радник мера Андрющенко
19:46
Олександр Усик
Усик: Російська Федерація бомбить мою країну
19:41
Петро Порошенко, Європейська Солідарність
Порошенко про рішення саміту НАТО: після Стокгольма і Гельсінкі наступним має бути Київ
19:35
Судовий вирок
ЄСПЛ прийняв позов України проти Росії щодо воєнних злочинів
19:33
Велика Британія додатково виділила 1000 військових для оборони Естонії
19:27
Оновлено
Росіяни поцілили у багатоповерхівку Миколаєва
Росіяни поцілили у багатоповерхівку Миколаєва: є загиблі
19:12
окупанти
Окупантів, які відмовляються повторно брати участь у війні, притягують до кримінальної відповідальності
19:10
На фото президент України
Зеленський: Україна домовилася про безвізовий режим із Індонезією
19:10
кібератаки
Британія виділить Грузії 5 млн фунтів на боротьбу з російськими кібератаками
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV