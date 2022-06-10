В Ірландії перебуває майже 36 тис. біженців з України
В Ірландії проживають близько 35 700 біженців з України, 2 500 прибули за останні два тижні
Про це пише Irish Examiner з посиланням на дані Центрального управління статистики.
Видання повідомляє, що держава видала українцям 35 670 особистих номерів державної служби (PPSN). З них близько 48% становлять жінки віком від 20 років, а громадяни до 19 років становлять 37%. Близько 42%, або трохи менше ніж 15 000, належать до категорії "один з батьків".
Дані Центрального управління статистики показують, що з 6824 українських дітей вступили до школи, 70% отримують початкову освіту, а 30% – середню.
Зазначають, що час очікування особистих номерів PPSN і процес вступу до школи займає в середньому близько двох тижнів.
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