В Ірландії перебуває майже 36 тис. біженців з України

Про це пише Irish Examiner з посиланням на дані Центрального управління статистики.

Видання повідомляє, що держава видала українцям 35 670 особистих номерів державної служби (PPSN). З них близько 48% становлять жінки віком від 20 років, а громадяни до 19 років становлять 37%. Близько 42%, або трохи менше ніж 15 000, належать до категорії "один з батьків".

Дані Центрального управління статистики показують, що з 6824 українських дітей вступили до школи, 70% отримують початкову освіту, а 30% – середню.

Зазначають, що час очікування особистих номерів PPSN і процес вступу до школи займає в середньому близько двох тижнів.

З початку повномасштабної війни Чехія надала 369 464 віз тимчасового захисту для вимушено переміщених людей з України.

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