Чехія видала українським біженцям майже 370 тис. віз тимчасового захисту

Повідомляє Czechia Posts.

Видання повідомляє, що у четвер, 9 червня, спеціальні візи отримали 913 людей. Додають, що частина біженців виїжджає в інші країни або повертається на батьківщину. За даними влади, в Чехії проживає від 280 000 до 300 000 біженців. Однак їх точну кількість визначити неможливо.

Візи тимчасового захисту дозволяють їх власникам перебувати в країні впродовж року та надають доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці.

З початку війни до іноземної поліції звернулись 290 489 біженців. Менше ніж 7% - підлітки від 15 до 18 років і 3,5% - літні люди старше 65 років. Більше двох третин дорослих українців – жінки.

8 червня уряд схвалив поправку до закону під назвою Lex Ukraine. Зміни передбачають, що навіть після закінчення режиму надзвичайного стану, який триватиме до кінця червня, будуть продовжувати діяти заходи, які зобов’язують міністерства та адміністративні органи виділяти приміщення для проживання українських біженців. Поточна реєстрація біженців також продовжить працювати.

За даними агентства ООН у справах біженців, з початку війни кордон з України перетнули понад 7 мільйонів людей. Більше ніж 2 млн повернулись.

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