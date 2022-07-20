Про це розповів авіаційний експерт Віталій Трубников.

"Сьогодні (19 липня, - ред.) з'явилися фотографії дуже цікавої російської РЛС, яка згоріла в селищі Лазурне, Херсонської області, на одній з недобудованих баз відпочинку. Це одна з найновіших розробок російського ВПК - РЛС 48Я6-К1 "Подлет-К1". Вона була прийнята на озброєння у 2015 році. Це універсальна мобільна трикоординатна станція радіолокації з фазованою антенною решіткою кругового огляду для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах в умовах складних перешкод", - пояснив фахівець.

Вона може слугувати цілевказівником для систем ППО С-400 і "Панцирь-С1".

"Серед її заявлених переваг виявляє цілі на відстані до 200 км і на висоті до 10 км, зокрема БПЛА і крилатих ракет. Розташування цієї РЛС точно на лінії між Миколаєвом і Севастополем, можливо, вказує на те, що поставили її туди для полювання на далекобійні ракети для HIMARS і M270. Проте, два дні тому на цю базу "Чайка", за словами місцевих, прилетіло 2 ракети і там все згоріло: боєприпаси, штаб, казарми окупантів і новітня РЛС "Подлет-К1", - додав Трубніков.

Нагадаємо, у ніч із 16 на 17 липня Збройні сили України знищили місце дислокації росіян у санаторії "Чайка".

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