ЗСУ знищили базу російських окупантів на березі Чорного моря на Херсонщині
На Херсонщині поблизу селища Лазурне рашисти облаштували базу. У ніч з 16 на 17 липня Збройні сили України знищили їхнє місце дислокації
Про це інформує в телеграмі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Ранок не ранок, без смаженої русні. Тим більше якщо горить і вибухає черговий "склад із селітрою і гуманітаркою". Цього разу багато вибухів доноситься з боку Лазурного", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що поблизу Лазурного Херсонської області розташована база рашистів.
"Попередньо відомо, що там була база орків і після сильного вибуху скоріше за все почалася детонація БК. Орки вирішили покайфувати, облаштувавши біля моря штаб, казарми і склад, але не довго", - додали в УСК.
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