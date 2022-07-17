Про це інформує в телеграмі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Ранок не ранок, без смаженої русні. Тим більше якщо горить і вибухає черговий "склад із селітрою і гуманітаркою". Цього разу багато вибухів доноситься з боку Лазурного", - йдеться в повідомленні.



Повідомляється, що поблизу Лазурного Херсонської області розташована база рашистів.



"Попередньо відомо, що там була база орків і після сильного вибуху скоріше за все почалася детонація БК. Орки вирішили покайфувати, облаштувавши біля моря штаб, казарми і склад, але не довго", - додали в УСК.

Воїни-десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України розповіли про успіхи на фронті з 24 лютого по 15 липня.

Оперативне командування "Північ" показали роботу 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського, яка знищила склад з боєприпасами РФ.

ЗСУ знищили гаубицями М777 ворожу понтонну переправу через Сіверський Донець.

Воїни 102-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщини знищили техніку окупантів разом з особовим складом.

Оперативне командування "Південь" показало в роботі високоточні гаубиці М777.

З 24 лютого до 15 липня окупанти втратили близько 38 тис. військових, 3866 бронемашин, 1672 танки та 220 літаків.