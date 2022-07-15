В ОК "Північ" показали знищення складу з боєприпасами РФ
Оперативне командування "Північ" показали роботу 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського, яка знищила склад з боєприпасами РФ
Фото ОК "Північ" оприлюднили у telegram.
"Був ворожий склад боєприпасів і не стало…. Працює артилерія 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського", - написали військові під фотопорівнянням "до" і "після".
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