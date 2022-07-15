В ОК "Північ" показали знищення складу з боєприпасами РФ

Фото ОК "Північ" оприлюднили у telegram.

"Був ворожий склад боєприпасів і не стало…. Працює артилерія 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського", - написали військові під фотопорівнянням "до" і "після".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb