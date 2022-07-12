Українські військові показали, як із гаубиць М777 "полюють" на окупантів
Оперативне командування "Південь" показало в роботі високоточні гаубиці М777
Відео оприлюднило оперативне командування "Південь" у ютуб.
"Гаубиця М777 стріляє високоточними снарядами з максимальною дальністю до 40 км. З використанням таких снарядів одна батарея може накривати вогнем територію до 1 250 кв. км", – зазначили в ОК "Південь".
До того ж M777 має цифрову систему управління вогнем.
"Те, як вміло українські артилеристи вправляються з новою зброєю, дивує навіть колег з НАТО. Військова майстерність українських артилеристів поєднана з партнерською допомогою щодня наближають деокупацію півдня України від рашистів", – додали в ЗСУ.
- Нагадаємо, ЗСУ знищили гаубицями М777 ворожу понтонну переправу через Сіверський Донець.
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