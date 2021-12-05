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Помер екскандидат в президенти США Доул, який програв вибори Клінтону

5 грудня, 2021 неділя
22:52
Світ Боб Доул (ліворуч) та Білл Клінтон

На 99-му році життя помер колишній американський сенатор та кандидат в президенти США Боб Доул

Про це повідомляє Голос Америки

Смерть Боба Доула підтвердили у фонді його дружини Елізабет Доул.

"З важким серцем ми повідомляємо, що сенатор Роберт Джозеф Доул помер сьогодні вранці уві сні. 79 років свого життя він віддав вірному служінню Сполученим Штатам Америки", - заявили у фонді. 

У лютому Доул оголосив, що у нього діагностовано рак легенів четвертої стадії, і що він почне лікування.

Боб Доул виріс у небагатій родині в Канзасі та став одним із рекордсменів серед республіканських сенаторів за тривалістю роботи у вищій палаті Конгресу, лише недавно його обійшов нинішній глава республіканців Мітч Макконнелл.

Доул служив в американській армії у 1942–1948 роках та був нагороджений медалями "Бронзова зірка" та "Пурпурове серце" за службу під час Другої світової війни. Він був тяжко поранений в Італії в 1945 році, через що у нього на все життя було обмежено рухливість правої руки. 

Боб Доул був обраний до Конгресу в 1961 році та чотири рази брав участь у боротьбі за крісла у Білому домі. Спочатку як кандидат у віцепрезиденти у парі з президентом Джеральдом Фордом у 1976 році – їхня спроба була невдалою. Після цього він двічі, у 1980 та 1988 роках, брав участь у республіканських президентських праймеріз, але програв Рональду Рейгану та Джорджу Бушу-старшому відповідно.

Нарешті, 1996 року Республіканська партія висунула його своїм кандидатом у президенти, але він програв Біллу Клінтону, що фактично стало закінченням його політичної кар'єри.

У січні 2018 року Доул був нагороджений Золотою медаллю Конгресу, найвищої нагороди Конгресу для цивільних осіб, "За службу країні як солдата, законодавця та державного діяча".

Боб Доул потрапив у заголовки новин, коли встав зі свого інвалідного візка, щоб віддати честь колишньому політичному супернику Джорджу Бушу-старшому на похороні колишнього президента у 2018 році. Буш, як і Доул, був ветераном війни, і цей жест був сприйнятий багатьма як символ епохи політичної культури, що минає, і поваги до суперників.

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