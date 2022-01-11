Помер голова Європарламенту Сассолі

Про це повідомив його прессекретар Роберто Куїло в Twitter.

"Президент Європейського Парламенту Девід Сассолі помер о 1.15 ранку 11 січня у лікарні в Авіоні (Італія), куди він був госпіталізований", - йдеться у повідомленні.

Дата та місце похорон будуть оголошені протягом незабаром. Президент Європарламенту Девід Сассолі помер у віці 65 років.

Сассолі перебував у лікарні в Італії з 26 грудня. Ця госпіталізація була потрібна через серйозне ускладнення в результаті дисфункції імунної системи.



The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours. — RobertoCuillo (@robertocuillo) January 11, 2022

Довідка: Європарламент – це законодавчий орган ЄС, що складається з 705 членів, має одного головуючого і обирається прямим голосуванням громадян Євросоюзу. Президент Європарламенту обирається на два роки, сам парламент – на пʼять.

У минулому телеведучий і журналіст, Давид Сассолі потрапив до Європарламенту як лівоцентристський політик в 2009 році. З 2014 по 2019 був віцеголовою, потім – став сьомим італійцем, обраним на посаду президента цього органу.