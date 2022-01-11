Помер голова Європарламенту Сассолі
Голова Європейського парламенту Давид Сассолі помер у ніч на 11 січня в Італії
Про це повідомив його прессекретар Роберто Куїло в Twitter.
"Президент Європейського Парламенту Девід Сассолі помер о 1.15 ранку 11 січня у лікарні в Авіоні (Італія), куди він був госпіталізований", - йдеться у повідомленні.
Дата та місце похорон будуть оголошені протягом незабаром. Президент Європарламенту Девід Сассолі помер у віці 65 років.
Сассолі перебував у лікарні в Італії з 26 грудня. Ця госпіталізація була потрібна через серйозне ускладнення в результаті дисфункції імунної системи.
Довідка: Європарламент – це законодавчий орган ЄС, що складається з 705 членів, має одного головуючого і обирається прямим голосуванням громадян Євросоюзу. Президент Європарламенту обирається на два роки, сам парламент – на пʼять.
У минулому телеведучий і журналіст, Давид Сассолі потрапив до Європарламенту як лівоцентристський політик в 2009 році. З 2014 по 2019 був віцеголовою, потім – став сьомим італійцем, обраним на посаду президента цього органу.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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