Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Помер ілюстратор коміксів Marvel Джон Роміта-старший

Помер ілюстратор коміксів Marvel Джон Роміта-старший

14 червня, 2023 середа
18:49
Культура Джон Роміта-старший

У середу, 14 червня, помер ілюстратор коміксів Marvel Джон Роміта-старший

Про його смерть оголосив його син Джон Роміта-молодший.

"Я кажу це з важким серцем, Мій батько помер мирно уві сні. Він легенда у світі мистецтва, і для мене було б честю піти його стопами. Будь ласка, збережіть свої думки та співчуття тут із поваги до моєї родини. Він був найкращою людиною, яку я коли-небудь зустрічав", - пише Роміта-молодший.

Компанія Marvel також відреагувала на смерть Джона Раміти-старшого.

"Він був стовпом Всесвіту Marvel, і його талант визначив десятиліття найвідоміших історій і персонажів Marvel. Сім'я Marvel втратила одну зі своїх легенд, і ми оплакуємо втрату творчого гіганта. Наші серця з його родиною та близькими", - йдеться у заяві.

Хто такий Джон Роміта-старший

Джон Роміта-старший - художник коміксів. Американець знаменитий своїми роботами для Marvel Comics, зокрема, коміксами серії "The Amazing Spider-Man".

Роміта народився у січні 1930 року в Брукліні, був старшим із п'яти дітей. Інтерес американця до малювання заохочували вдома та в школі. У 1938 році він придбав дві копії першого коміксу про Супермена - один з них використовував як посібник для малювання.

Після закінчення середньої школи почав працювати комерційним художником. Джон Роміта-старший почав таємно малювати  комікси для свого друга, який згодом видавав їх за власні роботи.

У 1950-х роках Роміта вже розпочав працювати під своїм іменем. Його кар’єра почала стрімко розвиватись у 1966 році, коли він почав малювати комікс The Amazing Spider-Man.

Містер Роміта-старший також відомий тим, що створив зовнішній вигляд Мері Джейн Вотсон, коханої людини-павука. Під керівництвом художника у Marvel було представлено низку інших незабутніх персонажів, зокрема Кінгпіна, Люка Кейджа та Росомаху.

У 1996 році Джон Роміта-старший пішов на пенсію, але продовжував працювати над спецпроєктами для Marvel і DC.

Світ
США
Читайте також:
13 червня, 2023 вiвторок
Екснардепа Тараса Чорновола облили зеленкою і кинули в сміттєвий бак
Росія обстріляла Одесу ракетами
14 червня, 2023 середа
В Одесі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок нічної ракетної атаки
Володимир Горбач
Автор Володимир Горбач
13 червня, 2023 вiвторок
Напад на Чорновола: хто з дорослих у кімнаті?
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.82
    Купівля 36.82
    Продаж 37.39
  • EUR
    Купівля 39.86
    Продаж 40.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
14 червня
19:09
хакер
Хакери атакували сайти "Суспільного"
18:55
Сили оборони відбили всі атаки росіян біля Мар'їнки, наступ ворога на Бахмутському й Авдіївському напрямках успіху не мав, - Генштаб
18:38
Київрада
Комісія Київради підтримала перейменування вулиці Скоропадського на вулицю Омельченка попри заперечення киян. Кличко виступив проти
18:29
Рятувальники перевозять мігранта після рятувальної операції, човен перекинувся у відкритому морі, у Каламаті, Греція, 14 червня 2023 р
Поблизу берегів Греції затонуло судно з мігрантами, 78 людей загинуло
18:22
Оновлено
міномет
На Чернігівщині внаслідок російського обстрілу загинула жінка
18:13
ЗАЕС окупанти
Окупанти перешкоджають персоналу перевести енергоблок ЗАЕС у стан "холодного зупину", - Держатомрегулювання
18:00
OPINION
Михайло Басараб
Путін вмирає від старих поразок
17:53
Росія продовжує продукувати фейки
"Успішний контрнаступ собі в штани": російські пропагандисти поширюють фейкову обкладинку німецького видання Titanic
17:49
барабани
У Києві управління освіти закупило в укриття барабани за 900 тис. грн
17:34
Ексклюзив
танк Т-90М
Росіяни в змозі виготовляти до 15 танків "Прорив" на місяць, але від влучання протитанкової ракети в нього броня розлазиться по швах, - військовий експерт Киричевський
17:33
Оновлено
Росія обстріляла Одесу ракетами
В Одесі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок нічної ракетної атаки
17:24
F-16
Навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці, - міноборони Нідерландів
17:08
Єнс Столтенберг
Столтенберг: Консультації щодо руху України в НАТО тривають, впевнений, що знайдемо рішення на Вільнюському саміті
17:03
Тритонів, які занесені до Червоної книги України, з дніпровськими водами винесло на узбережжя Чорного моря
На Одещині врятували 55 червонокнижних тритонів, яких винесло на узбережжя після підриву Каховської ГЕС
16:56
Оновлено
Дмитро Кльоц
Стикові матчі: "Верес" та "ЛНЗ Черкаси" зіграють в наступному сезоні УПЛ
16:50
Чорне море
Одещина може забути про курортний сезон на рік, - науковці
16:41
Олександр Лукашенко
Лукашенко заявив, що Білорусь уже почала отримувати ядерну зброю від РФ
16:34
Юрій Вірт
Тренер "Вереса" Вірт подав у відставку після того, як зберіг команду в УПЛ
16:34
росія хакер
Пов'язані з Росією хакери атакували сайт порту Роттердама
16:21
Мірча Луческу
"Все вирішиться найближчими днями": Луческу заінтригував інформацією про своє майбутнє
16:19
Збір коштів на авто для підрозділу, де служить журналіст Еспресо та рації для президентської бригади
16:03
Косово
ЄС призупиняє фінансову співпрацю з Косово на тлі ескалації конфлікту на півночі країни
16:02
OPINION
Богдан Данилишин
Попит зменшився, інфляція - нижча
15:56
Угорщина
У США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО
15:53
На фронті загинув співробітник Національного заповідника "Софія Київська" Денис Борисов
15:37
Книжковий Арсенал
Близько сотні подій: XI Книжковий Арсенал оприлюднив програму фестивалю
15:35
У Ростовській області РФ через пожежу зупинили роботу електростанції й обмежили поставку електрики споживачам
15:28
Ексклюзив
карта оборонних ліній ЗС РФ_1306
На Приазовському напрямку ЗСУ перейшли в активну фазу бойових дій, - капітан ЗСУ Прозапас
15:25
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
ЗСУ ще не ввели в бій тактичні та оперативні резерви на Запорізькому напрямку, - військовий експерт Снєгирьов
15:23
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:53
Боротьба з монополіями і відбір незалежних суддів Конституційного Суду – "ЄС" ініціює зміни до законів про олігархів і КСУ
14:49
наручники
У ЗСУ викрили "крота", який намагався отримати дані про контрнаступ для Росії
14:41
Лукашенко заявив, що РФ та Україна на переговорах у Стамбулі домовлялися про "оренду" Криму
14:37
Олаф Шольц
Німеччина вперше ухвалила Стратегію нацбезпеки та назвала найбільшою загрозою Росію
14:36
Ексклюзив
ЗСУ
Те, що роблять ЗСУ на півдні, - це у першу чергу розвідка боєм, - військовий експерт Коваленко
14:31
Ексклюзив
ЗСУ просуваються для подальшого оточення Бахмута, - командир підрозділу ЗСУ Ярославський
14:22
бізнес
У Мінекономіки пообіцяли новоствореному бізнесу компенсації від держави за працевлаштування переселенців
14:18
Естонія
Естонія передасть Україні техніку та обладнання для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
14:11
підрив росіянами Каховської ГЕС
РФ скористалася наслідками підриву Каховської ГЕС для посилення окупаційного режиму, - Маляр
14:04
OPINION
Петро Олещук
Позиція "це страшна трагедія" не приймається
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV