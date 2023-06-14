Помер ілюстратор коміксів Marvel Джон Роміта-старший

Про його смерть оголосив його син Джон Роміта-молодший.

"Я кажу це з важким серцем, Мій батько помер мирно уві сні. Він легенда у світі мистецтва, і для мене було б честю піти його стопами. Будь ласка, збережіть свої думки та співчуття тут із поваги до моєї родини. Він був найкращою людиною, яку я коли-небудь зустрічав", - пише Роміта-молодший.

Компанія Marvel також відреагувала на смерть Джона Раміти-старшого.

"Він був стовпом Всесвіту Marvel, і його талант визначив десятиліття найвідоміших історій і персонажів Marvel. Сім'я Marvel втратила одну зі своїх легенд, і ми оплакуємо втрату творчого гіганта. Наші серця з його родиною та близькими", - йдеться у заяві.

Хто такий Джон Роміта-старший

Джон Роміта-старший - художник коміксів. Американець знаменитий своїми роботами для Marvel Comics, зокрема, коміксами серії "The Amazing Spider-Man".

Роміта народився у січні 1930 року в Брукліні, був старшим із п'яти дітей. Інтерес американця до малювання заохочували вдома та в школі. У 1938 році він придбав дві копії першого коміксу про Супермена - один з них використовував як посібник для малювання.

Після закінчення середньої школи почав працювати комерційним художником. Джон Роміта-старший почав таємно малювати комікси для свого друга, який згодом видавав їх за власні роботи.

У 1950-х роках Роміта вже розпочав працювати під своїм іменем. Його кар’єра почала стрімко розвиватись у 1966 році, коли він почав малювати комікс The Amazing Spider-Man.

Містер Роміта-старший також відомий тим, що створив зовнішній вигляд Мері Джейн Вотсон, коханої людини-павука. Під керівництвом художника у Marvel було представлено низку інших незабутніх персонажів, зокрема Кінгпіна, Люка Кейджа та Росомаху.

У 1996 році Джон Роміта-старший пішов на пенсію, але продовжував працювати над спецпроєктами для Marvel і DC.