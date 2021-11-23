Помер колишній південнокорейський диктатор Чон Ду Хван

Про це повідомляє CNN.



У Чон Ду Хвана діагностували рак крові та множинну мієлому, останнім часом його стан погіршувався.



За жорстоке придушення продемократичних демонстрацій у Кванджу 1980 року Чон Ду Хван був засуджений і отримав пом’якшений смертний вирок.



У середині 1990-х під час судового процесу Чон Ду Хван захищав військовий переворот 1979 року як необхідний для порятунку нації від політичної кризи і заперечував відправку військ до Кванджу.



Чон Ду Хван помер приблизно за місяць після того, як у віці 88 років помер його товариш по перевороту Ро Де У, шостий президент Південної Кореї.



Повстання у Кванджу - акції протесту в південнокорейському місті Кванджу, що відбувалися з 18 до 27 травня 1980 року та були жорстоко придушені урядовими силами. За часів правління Чон Ду Хвана інцидент у Кванджу офіційно розглядався як прокомуністичний заколот. Однак після його відставки з посади президента у 1988 році повстання почали розглядати як спробу встановлення демократії.



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