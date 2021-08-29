Помер колишній президент МОК Жак Рогге

Про це повідомляє офіційний сайт МОК.

Жак Рогге був президентом МОК з 2001 по 2013 роки. Причина його смерті не називається.

Рогге перед призначенням на пост президента МОК очолював Олімпійський комітет Бельгії (з 1989 по 1992 роки) та Європейської олімпійський комітет (з 1989 по 2001 рік). Після відставки з посади президента МОК Рогге став почесним президентом Міжнародного олімпійського комітету. Останньою Олімпіадою, організованої за його участю, стали Ігри 2012 року в Лондоні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb