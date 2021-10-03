Помер колишній власник Adidas та клубу, який виграв Лігу чемпіонів, Бернар Тапі
На 79-му році життя помер колишній власник компанії Adidas та футбольного клубу "Марсель", який виграв Лігу чемпіонів-1993, Бернар Тапі
Про це повідомляє Le Monde.
Бізнесмену було 78 років. Причиною його смерті стало онкологічне захворювання.
Бернар Тапі народився в сім'ї водопровідника та став одним з найбагатших французів. Він займався скупкою, відновленням бізнесу та подальшим продажем збанкрутілих компаній. Впродовж трьох років - з 1990 по 1993 рік - він володів компанією Adidas.
Тапі працював міністром з питань міського розвитку в уряді Франції за президентства Франсуа Міттерана, обирався депутатом Національних зборів Франції та Європарламенту.
У 1986 році Бернар Тапі придбав футбольний клуб "Марсель", протягом восьми років був його президентом, а у 1993 році привів до перемоги у Лізі чемпіонів.
Пізніше Тапі був звинувачений в організації договірних матчів, відмиванні грошей та відсторонений від футболу. "Олімпік" за махінації свого керівництва вирушив у другий дивізіон чемпіонату Франції.
Останніми роками Тапі очолював холдинг Bernard Tapie Group та володів 89% La Provence Group, що видає газети La Provence і Corse-Matin. Його статки оцінювалися у 250 млн євро.
- Нагадаємо, 4 квітня у Франції побили та пограбували колишнього власника французького футбольного клубу "Марсель" Бернара Тапі.
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