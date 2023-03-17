Помер Ленс Реддік - актор, який знімався у "Джон Уік" і CSI

Про це повідомляє Reuters.

Про причини смерті інформації немає. Тіло Ленса Реддіка знайшли в його будинку у Студіо-Сіті, в Каліфорнії. Представники зірки підтвердили смерть актора.

Ленс Реддік найбільш відомий своїми ролями у стрічках "Облога", "Я мріяла про Африку", "Джон Уік" і серіалах "Прослушка", "Тюрма Оз" і "C.S.I.: Місце злочину Маямі".