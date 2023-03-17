Помер Ленс Реддік - актор, який знімався у "Джон Уік" і CSI
Сьогодні, 17 березня, у віці 60 років помер американський актор Ленс Реддік
Про це повідомляє Reuters.
Про причини смерті інформації немає. Тіло Ленса Реддіка знайшли в його будинку у Студіо-Сіті, в Каліфорнії. Представники зірки підтвердили смерть актора.
Ленс Реддік найбільш відомий своїми ролями у стрічках "Облога", "Я мріяла про Африку", "Джон Уік" і серіалах "Прослушка", "Тюрма Оз" і "C.S.I.: Місце злочину Маямі".
- 17 березня зірка "Парку Юрського періоду" Сем Ніл розповів, що у нього діагностували рак крові третьої стадії.
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