У зірки "Парку Юрського періоду" Сема Ніла діагностували рак крові
Зірка "Парку Юрського періоду" Сем Ніл розповів, що у нього діагностували рак крові третьої стадії
Про це повідомило видання Sky News.
Зокрема повідомляється, що 75-річний актор розповів, що написання мемуарів дало йому "причину жити" після поставленого діагнозу.
Він розповів, що почав писати книгу під назвою "Я тобі це розповідав?", щоб зайняти себе чимось під час лікування минулого року.
"Я зрозумів, що це насправді дає мені сенс жити. Я лягав спати й думав: "Я напишу про це завтра... це мене розважить", - сказав актор.
"Це було справжнім порятунком, тому що я не зміг би пройти через це, не маючи чим зайнятися", - додав він.
Окрім цього, Ніл також розповів, що вперше відчув набряклість залоз під час зйомок у фільмі "Домініон світу Юрського періоду" у березні минулого року, до того, як йому поставили діагноз ангіоімунобластна Т-клітинна лімфома.
- 15 березня повідомлялося, що продюсер блокбастера Джеррі Брукхаймер натякнув, що Джонні Депп може повернутися до ролі Джека Горобця в шостому фільмі "Піратів Карибського моря".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.22
Купівля 38.22Продаж 38.99
-
EUR
Купівля 40.15Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе