У зірки "Парку Юрського періоду" Сема Ніла діагностували рак крові

Про це повідомило видання Sky News.

Зокрема повідомляється, що 75-річний актор розповів, що написання мемуарів дало йому "причину жити" після поставленого діагнозу.

Він розповів, що почав писати книгу під назвою "Я тобі це розповідав?", щоб зайняти себе чимось під час лікування минулого року.

"Я зрозумів, що це насправді дає мені сенс жити. Я лягав спати й думав: "Я напишу про це завтра... це мене розважить", - сказав актор.

"Це було справжнім порятунком, тому що я не зміг би пройти через це, не маючи чим зайнятися", - додав він.

Окрім цього, Ніл також розповів, що вперше відчув набряклість залоз під час зйомок у фільмі "Домініон світу Юрського періоду" у березні минулого року, до того, як йому поставили діагноз ангіоімунобластна Т-клітинна лімфома.