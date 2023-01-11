Помер останній король Греції Константин II

Про це повідомляє AP.

Константин II помер у лікарні в Афінах увечері 10 січня у віці 82 роки. Його госпіталізували минулого тижня з інсультом.

Константин народився 2 червня 1940 року в родині майбутнього короля Павла I та Фредеріки Ганноверської. Він належав до однієї з гілок данської династії Глюксбургів, яка правила в Греції з 1863 з перервою на 1922-1935 роки, коли в країні була республіка.

Константин II вступив на престол у 1964 році. У 1965 році в країні виникла криза, внаслідок якої за два роки до влади прийшли "чорні полковники". Після спроби влаштувати повстання проти них, король залишив Грецію.

У 1973 році "чорні полковники" провели референдум про скасування монархії та за його підсумками проголосили республіку. За рік новий демократичний уряд Греції повторно виніс питання про монархію на голосування, і за підсумками референдуму 8 грудня 1974 року монархія була скасована остаточно.

Константин II не визнавав результати обох референдумів і престолу не зрікся. Після цього король жив у Лондоні. У 1994 році влада Греції позбавила його громадянства країни та нерухомості, що залишалася у його власності. В останні роки життя він зміг повернутися на батьківщину.

Константин був двоюрідним племінником герцога Единбурзького Філіпа та троюрідним братом нинішнього кроля Британії Чарльза III. Його сестра Софія - дружина короля Хуана Карлоса, який зрікся престолу в Іспанії.

Константин був олімпійським чемпіоном з парусного спорту.

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