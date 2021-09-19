Помер перший мер Рівного за Незалежної України Іван Федів

Він керував містом з 22 травня 1990 року по 2 вересня 1993 року, розповідає Еспресо.TV.



"Саме він Ровно зробив Рівне", - каже про нього ЧаРівне.



"Патріот, який завжди усміхався", - описує Федіва рівненське Радіо Трек.



Саме під керівництвом Івана Федіва міська рада Рівного ухвалила рішення про не підтримку реакціонерів з московського ДКНС (рос. ГКЧП). Це було перше таке рішення міської ради в Україні. Вже після Рівного подібні ухвали та звернення почали приймати інші міста.

Останні роки він боровся з важким захворюванням. Жив на Львівщині. Івану Федіву був 71 рік.





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