Помер перший мер Рівного за Незалежної України Іван Федів
Сьогодні, 19 вересня 2021 року, стало відомо про смерть першого міського голови Рівного за роки Незалежності Івана Федіва
Він керував містом з 22 травня 1990 року по 2 вересня 1993 року, розповідає Еспресо.TV.
"Саме він Ровно зробив Рівне", - каже про нього ЧаРівне.
"Патріот, який завжди усміхався", - описує Федіва рівненське Радіо Трек.
Саме під керівництвом Івана Федіва міська рада Рівного ухвалила рішення про не підтримку реакціонерів з московського ДКНС (рос. ГКЧП). Це було перше таке рішення міської ради в Україні. Вже після Рівного подібні ухвали та звернення почали приймати інші міста.
Останні роки він боровся з важким захворюванням. Жив на Львівщині. Івану Федіву був 71 рік.
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