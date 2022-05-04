Помер Станіслав Шушкевич – перший керівник незалежної Білорусі 

Про це повідомило "Єврорадіо".

Станіслав Шушкевич помер у віці 87 років.

Станіслав Шушкевич – білоруський учений і політик, син репресованого білоруського письменника. Був народним депутатом СРСР (з 1989 року), народним депутатом Білоруської РСР (з 1990-го), першим заступником голови білоруської верховної ради.

Після серпневого путчу 1991-го очолив білоруський парламент. На цій посаді був першим керівником незалежної Білорусі.

Із посади голови верховної ради його зняли на початку 1994-го. Брав участь у президентських виборах 1994 року, але в другий тур не вийшов.

1995 року був знову обраний до верховної ради Білорусі, входив до складу фракції "Громадянська дія". Восени 1996-го підписував заяву до Конституційного суду про імпічмент Олександра Лукашенка. У Палату представників входити відмовився, далі брав участь у діяльності Верховної Ради, повноваження якої закінчилися 2001-го.

Тривалий час очолював Білоруську соціал-демократичну Грамаду (з 2018-го – почесний голова). Критикував політику Лукашенка. Під час російської збройної агресії проти України гостро критикував режим Путіна.

У квітні цього року стан здоров'я Шушкевича погіршився після перенесеної коронавірусної інфекції, якийсь час він був у реанімації.

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