Помер творець пістолета Glock Гастон Глок

Про це повідомляє РБК.

Гастон Глок народився у Відні 1929 року. Він розпочав свій професійний шлях із виробництва карнизів для штор, а також робив ножі для австрійської армії.

Зайнятися створенням вогнепальної зброї Глок вирішив після 50 років.

Перший пістолет отримав назву Glock 17, патент на який був виданий в Австрії у 1981 році. Конструкція наступних моделей трохи відрізнялася від першої версії, пістолет стоїть на озброєнні більш ніж у 30 країнах.

1999 року Гастон Глок пережив замах. Напад організував його діловий партнер Чарльз Еверт, який намагався приховати мільйонні розкрадання у компанії Glock. Глок зазнав поранення голови від удару молотком, але вижив. Еверта засудили до 20 років позбавлення волі.