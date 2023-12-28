Помер творець пістолета Glock Гастон Глок
Помер творець пістолета Glock і засновник однойменної австрійської компанії Гастон Глок. Йому було 94 роки.
Про це повідомляє РБК.
Гастон Глок народився у Відні 1929 року. Він розпочав свій професійний шлях із виробництва карнизів для штор, а також робив ножі для австрійської армії.
Зайнятися створенням вогнепальної зброї Глок вирішив після 50 років.
Перший пістолет отримав назву Glock 17, патент на який був виданий в Австрії у 1981 році. Конструкція наступних моделей трохи відрізнялася від першої версії, пістолет стоїть на озброєнні більш ніж у 30 країнах.
1999 року Гастон Глок пережив замах. Напад організував його діловий партнер Чарльз Еверт, який намагався приховати мільйонні розкрадання у компанії Glock. Глок зазнав поранення голови від удару молотком, але вижив. Еверта засудили до 20 років позбавлення волі.
- Також напередодні у Франції помер колишній голова Єврокомісії Жак Делор.
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