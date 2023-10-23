Померла найстаріший собака у світі, якій був 31 рік

Про це інформує Daily Mail.

Бобі помер на фермі, де й жив усе своє життя. За життя він отримав звання найстаршого собаки у світі за версією Книги рекордів Гіннеса. Його вік підтвердили ветеринар і офіційна база даних домашніх тварин Португалії.

У травні цього року його господар Леонель Коста організував для нього вечірку з нагоди 31-го Дня народження. На свято приїхали люди з різних країн, щоб привітати Бобі.

Смерть собаки Коста не коментував.

Що відомо про Бобі

Бобі - чистокровний Rafeiro do Alentejo, португальська порода собак-охоронців худоби, народився 11 травня 1992 року. Загалом середня тривалість життя у таких собак 12-14 років.

Нагадаємо, що 2 лютого Книга рекордів Гіннеса підтвердила найстарішого собаку із тих, які живуть у світі - це 30-річний Бобі з Португалії.

Власник Бобі Леонель розповідав, що одним із головних факторів, які сприяють довголіттю тварини, є спокійне та мирне життя далеко від міста, йому подобалося вільно блукати лісами та сільськогосподарськими угіддями. Повідомляється, що собака ніколи не була на ланцюгу та повідцю.

Сусіди та друзи родини описували Бобі, як дуже товариського, адже той виріс поруч з іншими тваринами.

У лютому старенькому було важко ходити, тому він в основному проводив час на задньому дворі зі своїми чотирма котами. Зір теж погіршився - Леонель помічав, що пес натикався на перешкоди.