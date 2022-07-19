Померла телеведуча й акторка Руслана Писанка
На 56 році життя померла українська акторка й телеведуча Руслана Писанка
Про це повідомили ведучі 1+1.
Вона перебувала в Німеччині, де боролася з важкою хворобою. Проте 19 липня життя телеведучої обірвалося.
"Велика війна змусила поїхати її до Німеччини. Там лікарі у Руслани Писанки діагностували важку хворобу. Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала", – повідомили на каналі.
Наразі невідомо, коли й де відбудеться церемонія прощання з Писанкою.
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