Померла телеведуча й акторка Руслана Писанка

Про це повідомили ведучі 1+1.

Вона перебувала в Німеччині, де боролася з важкою хворобою. Проте 19 липня життя телеведучої обірвалося.

"Велика війна змусила поїхати її до Німеччини. Там лікарі у Руслани Писанки діагностували важку хворобу. Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала", – повідомили на каналі.

Наразі невідомо, коли й де відбудеться церемонія прощання з Писанкою.





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