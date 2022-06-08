Помічник Путіна розповів про плани розширення РФ до кордонів Російської імперії

Про це під час своєї лекції на форумі "Історія майбутнього. Образ Петра" сказав помічник президента Росії, керівник російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський.

Анонсуючи вихід книжкової серії, присвяченій тим правителям Російської імперії, за яких територія цієї країни збільшувалася, чиновник нагадав, що донедавна територія Росії складала 1/6 частину суші (куди входили, за часів імперії, крім нинішніх членів СНД та країн Балтії, ще й Фінляндія з більшою частиною Польщі).



"Зараз трохи менше. Але це не назавжди", - заявив Мединський.



Присутні в залі відреагували на заяву помічника Володимира Путіна про подальше розширення території країни-агресора аплодисментами.

Нагадаємо, наприкінці травня армія Польщі почала масовий набір добровольців.

Посол України у Польщі Андрій Дещиця заявив, що вважає серйозну підготовку Польщі до різних варіантів розвитку подій правильним рішенням.