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Помічник Путіна розповів про плани розширення РФ до кордонів Російської імперії

8 червня, 2022 середа
19:05
Світ Москва_Кремль

РФ планує розширитись аж до кордонів Російської імперії з можливою окупацією Польщі та Фінляндії

Про це під час своєї лекції на форумі "Історія майбутнього. Образ Петра"  сказав помічник президента Росії, керівник російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський.

Анонсуючи вихід книжкової серії, присвяченій тим правителям Російської імперії, за яких територія цієї країни збільшувалася, чиновник нагадав, що донедавна територія Росії складала 1/6 частину суші (куди входили, за часів імперії, крім нинішніх членів СНД та країн Балтії, ще й Фінляндія з більшою частиною Польщі).

"Зараз трохи менше. Але це не назавжди", - заявив Мединський.

Присутні в залі відреагували на заяву помічника Володимира Путіна про подальше розширення території країни-агресора аплодисментами. 

  • Нагадаємо, наприкінці травня армія Польщі почала масовий набір добровольців
  • Посол України у Польщі Андрій Дещиця заявив, що вважає серйозну підготовку Польщі до різних варіантів розвитку подій правильним рішенням.

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Польща
Фінляндія
Путін
Російська імперія
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