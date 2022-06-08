Помічник Путіна розповів про плани розширення РФ до кордонів Російської імперії
РФ планує розширитись аж до кордонів Російської імперії з можливою окупацією Польщі та Фінляндії
Про це під час своєї лекції на форумі "Історія майбутнього. Образ Петра" сказав помічник президента Росії, керівник російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський.
Анонсуючи вихід книжкової серії, присвяченій тим правителям Російської імперії, за яких територія цієї країни збільшувалася, чиновник нагадав, що донедавна територія Росії складала 1/6 частину суші (куди входили, за часів імперії, крім нинішніх членів СНД та країн Балтії, ще й Фінляндія з більшою частиною Польщі).
"Зараз трохи менше. Але це не назавжди", - заявив Мединський.
Присутні в залі відреагували на заяву помічника Володимира Путіна про подальше розширення території країни-агресора аплодисментами.
- Нагадаємо, наприкінці травня армія Польщі почала масовий набір добровольців.
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