Понад 13 млн українців із початку війни отримали гуманітарну допомогу від міжнародних організацій
Починаючи з 24 лютого, 13,6 млн українців отримали від міжнародних організацій гуманітарну допомогу, в основному продукти харчування та предмети першої необхідності
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
"Наразі в нашій країні працюють 700 гуманітарних організацій, серед яких як міжнародні агентства, так і місцеві неурядові організації та благодійні фонди. Це у 5 разів більше, ніж 10 місяців тому. Для понад половини гуманітарних операторів основним напрямом діяльності залишається допомога харчовими продуктами та забезпечення предметами першої потреби й засобами до існування", - йдеться в повідомленні.
У Мінреінтеграції зазначили, що початку війни агентства ООН та їхні партнери надали гуманітарну допомогу на загальну суму понад 3 млрд доларів США. Третину цих коштів було виплачено у формі грошової допомоги, яку отримали понад 5 мільйонів українців.
- Раніше в уряді відзвітували, що у 2022 році ООН надала Україні понад $4,5 млрд гуманітарної допомоги, парламент планує залучити кошти на підтримку переселенців, розмінування та відновлення.
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