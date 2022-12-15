Україна отримала від ООН $4,5 млрд гумдопомоги: в уряді пояснили, куди спрямували гроші
У 2022 році ООН надала Україні більш як $4,5 млрд гуманітарної допомоги, парламент планує залучити кошти на підтримку переселенців, розмінування та відновлення
Про це поінформував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграм.
"Цьогоріч ООН надало українцям більш як 4,5 млрд доларів гуманітарної допомоги. Цінуємо таку підтримку та сподіваємося, що наступного року ця сума лише збільшиться", - наголосив прем'єр-міністр.
Кошти планують за декількома напрямками:
- Розмінування території України, зокрема у співпраці з ООН.
- Надання прямої фінансової підтримки внутрішнім переселенцям та облаштування прихистків для ВПО.
- Відбудова житла, пошкодженого внаслідок російських атак.
- Гуманітарна допомога мешканцям прифронтових територій, а також підтримка людей у зонах активних бойових дій.
- Програми фінансування малого та середнього бізнесу.
- Нагадаємо, 14 грудня президент Володимир Зеленський закликав генсека ООН Антоніу Гутерреша якнайшвидше скерувати експертів ООН на українські енергетичні об’єкти.
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