Про це йшлося під час телефонної розмови Зеленського з Гутеррешем 14 грудня.

"Подякував Антоніу Гутеррешу за участь у конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили нашу формулу миру та Global Peace Formula Summit. Закликав якнайшвидше направити експертів ООН на об’єкти української енергетики", - написав президент у Telegram.

"Розвиватимемо Чорноморську зернову ініціативу та програму Grain From Ukraine", - додав він.

На міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі 13 грудня Зеленський закликав ЄС скерувати своїх представників на об'єкти енергетичної інфраструктури України. У Росії зазначили, що обстрілам це не завадить.

Прем'єр Денис Шмигаль раніше заявив, що в Україні пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції, тож на людей чекають суттєві обмеження взимку.

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