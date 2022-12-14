Зеленський закликав Гутерреша скерувати експертів ООН на об’єкти української енергетики
Президент Володимир Зеленський закликав генсека ООН Антоніу Гутерреша якнайшвидше скерувати експертів ООН на українські енергетичні об’єкти
Про це йшлося під час телефонної розмови Зеленського з Гутеррешем 14 грудня.
"Подякував Антоніу Гутеррешу за участь у конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили нашу формулу миру та Global Peace Formula Summit. Закликав якнайшвидше направити експертів ООН на об’єкти української енергетики", - написав президент у Telegram.
"Розвиватимемо Чорноморську зернову ініціативу та програму Grain From Ukraine", - додав він.
- На міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі 13 грудня Зеленський закликав ЄС скерувати своїх представників на об'єкти енергетичної інфраструктури України. У Росії зазначили, що обстрілам це не завадить.
- Прем'єр Денис Шмигаль раніше заявив, що в Україні пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції, тож на людей чекають суттєві обмеження взимку.
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