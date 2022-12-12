Пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, нас чекають суттєві обмеження взимку, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд доручив Міненерго визначити та подати на розгляд чіткі пріоритети включення електропостачання
Про це Шмигаль написав у фейсбуці.
"Після восьми хвиль ракетних атак в країні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі. Кожен із нас має усвідомити, що цю зиму ми будемо проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії", - прокоментував він ситуацію з пошкодженням енергосистеми України.
Тому уряд доручив Міненерго визначити та подати на розгляд чіткі пріоритети включення електропостачання.
Перший пріоритет - це критична інфраструктура й лікарні. Другим пріоритетом є підприємства та об’єкти військово-промислового комплексу. Третім іде бізнес, який виготовляє критично важливі для країни товари та продукти. Четвертий пріоритет - житловий сектор.
- 21 листопада Володимир Зеленський заявив, що обстріли російською армією української енергетичної інфраструктури є рівнозначними застосуванню зброї масового ураження. "Росія зробила ставку на геноцидну політику, саме тому знищує нашу енергетичну інфраструктуру. Вбити електрику, водо- та теплопостачання взимку – це і є мета Росії, поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового ураження. Абсолютний злочин", - наголосив Зеленський.
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