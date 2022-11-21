Обстріл Росією енергетичної інфраструктури є рівнозначним застосуванню зброї масового ураження, – Зеленський
Обстріли російською армією української енергетичної інфраструктури є рівнозначними застосуванню зброї масового ураження
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму виступі на ПА НАТО.
"Росія зробила ставку на геноцидну політику, саме тому знищує нашу енергетичну інфраструктуру. Вбити електрику, водо- та теплопостачання взимку – це і є мета Росії, поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового ураження. Абсолютний злочин", - наголосив Зеленський.
- У понеділок, 21 листопада, парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців.
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