Про це він сказав на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі 13 грудня, передає Інтерфакс-Україна.

"Такі місії ЄС можуть стати чинником стабілізації ситуації та належного міжнародного контролю", - заявив глава держави.

Він наголосив, що від цих об'єктів прямо залежить стабільність "усього нашого енергорегіону".

У Росії вже відреагували на ініціативу Зеленського, натякнувши, що обстріли критичної інфраструктури України в разі перебування там представників ЄС не припиняться.

"Мабуть, (Зеленський, - ред.) хоче, щоб європейці сиділи там (на об'єктах енергетичної інфраструктури, - ред.) як живий щит. Цих дурнів не шкода, а гарматного м'яса ЗСУ йому, мабуть, мало. Потрібна свіжа кров. Наполегливо рекомендуємо безвідмовним європейцям цього разу не погоджуватися на відведену їм роль", - написав у Telegram заступник голови ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що в Україні пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції, тож на людей чекають суттєві обмеження взимку.

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