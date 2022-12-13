Зеленський закликав скерувати представників ЄС на об'єкти енергетичної інфраструктури: в РФ натякнули, що це не завадить обстрілам
Президент Володимир Зеленський закликав Євросоюз скерувати спеціальні місії на об'єкти енергетичної інфраструктури України
Про це він сказав на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі 13 грудня, передає Інтерфакс-Україна.
"Такі місії ЄС можуть стати чинником стабілізації ситуації та належного міжнародного контролю", - заявив глава держави.
Він наголосив, що від цих об'єктів прямо залежить стабільність "усього нашого енергорегіону".
У Росії вже відреагували на ініціативу Зеленського, натякнувши, що обстріли критичної інфраструктури України в разі перебування там представників ЄС не припиняться.
"Мабуть, (Зеленський, - ред.) хоче, щоб європейці сиділи там (на об'єктах енергетичної інфраструктури, - ред.) як живий щит. Цих дурнів не шкода, а гарматного м'яса ЗСУ йому, мабуть, мало. Потрібна свіжа кров. Наполегливо рекомендуємо безвідмовним європейцям цього разу не погоджуватися на відведену їм роль", - написав у Telegram заступник голови ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв.
- Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що в Україні пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції, тож на людей чекають суттєві обмеження взимку.
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