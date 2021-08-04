Понад 150 тис. українців за добу прищепили від COVID-19
3 серпня 153 258 людей зробили щеплення проти коронавірусу
Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.
Першу дозу отримали 89 892 людини, закінчили вакцинацію - 63 366 людей.
4 серпня працювали: 943 бригади, 2 612 пунктів щеплення; 279 центрів.
Від початку кампанії щеплено 3 759 405 людей, повністю імунізовані – 2 151 799 осіб.
Всього зроблено 5 911 202 щеплення.
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