Понад 2 тис. абітурієнтів із окупованих територій цьогоріч вступили до українських вишів
У Міністерстві освіти і науки повідомили, що під час вступної кампанії 2021 року з окупованих Криму та частин Донбасу до українських вишів вступили понад 2 тисячі абітурієнтів
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"З початку роботи освітніх центрів "Крим-Україна" та "Донбас-Україна", створених у 2016 році, вдвічі збільшилася кількість вступників із тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу до українських закладів вищої освіти: у поточному році на навчання було зараховано 2083 студенти", - йдеться у повідомленні.
Задля безпеки прізвища вступників у рейтингових списках і наказах про зарахування шифрувалися.
Найпопулярнішими серед здобувачів освіти стали такі спеціальності: право, менеджмент, медицина, комп’ютерні науки та інженерія програмного забезпечення.
Цьогорічна вступна кампанія тривала із 7 червня по 24 вересня.
- Нагадаємо, абітурієнти з тимчасово окупованої території Донбасу були змушені в'їжджати в Україну через територію Росії, оскільки окупанти не пропускали дітей через лінію розмежування.
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