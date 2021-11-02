Понад 2 тис. абітурієнтів із окупованих територій цьогоріч вступили до українських вишів

Про це повідомляє Радіо Свобода.



"З початку роботи освітніх центрів "Крим-Україна" та "Донбас-Україна", створених у 2016 році, вдвічі збільшилася кількість вступників із тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу до українських закладів вищої освіти: у поточному році на навчання було зараховано 2083 студенти", - йдеться у повідомленні.



Задля безпеки прізвища вступників у рейтингових списках і наказах про зарахування шифрувалися.



Найпопулярнішими серед здобувачів освіти стали такі спеціальності: право, менеджмент, медицина, комп’ютерні науки та інженерія програмного забезпечення.



Цьогорічна вступна кампанія тривала із 7 червня по 24 вересня.

Нагадаємо, абітурієнти з тимчасово окупованої території Донбасу були змушені в'їжджати в Україну через територію Росії, оскільки окупанти не пропускали дітей через лінію розмежування.