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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Понад 2 тисячі людей вимагають звільнити захопленого мера Мелітополя

Понад 2 тисячі людей вимагають звільнити захопленого мера Мелітополя

12 березня, 2022 субота
10:28
війна з Росією

У Мелітополі понад 2 тисячі людей влаштували пікет. Вони вимагають звільнити міського голову Івана Федорова

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирил Тимошенко у Telegram.
Люди зібрались біля захопленої будівлі райдержадміністрації.

"Мелітополь. Понад 2 000 людей вийшли до захопленої будівлі Мелітопольської райдержадміністрації з вимогою звільнити мера міста Івана Федорова", - написав Тимошенко.

 
  • Нагадаємо, 11 березня з'явилася інформація про викрадення російськими окупантами міського голови захопленого Мелітополя Івана Федорова.
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Мелітополь
Іван Федоров
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