Понад 2 тисячі людей вимагають звільнити захопленого мера Мелітополя

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирил Тимошенко у Telegram.

Люди зібрались біля захопленої будівлі райдержадміністрації.



"Мелітополь. Понад 2 000 людей вийшли до захопленої будівлі Мелітопольської райдержадміністрації з вимогою звільнити мера міста Івана Федорова", - написав Тимошенко.

Нагадаємо, 11 березня з'явилася інформація про викрадення російськими окупантами міського голови захопленого Мелітополя Івана Федорова.