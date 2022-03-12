Понад 2 тисячі людей вимагають звільнити захопленого мера Мелітополя
У Мелітополі понад 2 тисячі людей влаштували пікет. Вони вимагають звільнити міського голову Івана Федорова
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирил Тимошенко у Telegram.
Люди зібрались біля захопленої будівлі райдержадміністрації.
"Мелітополь. Понад 2 000 людей вийшли до захопленої будівлі Мелітопольської райдержадміністрації з вимогою звільнити мера міста Івана Федорова", - написав Тимошенко.
- Нагадаємо, 11 березня з'явилася інформація про викрадення російськими окупантами міського голови захопленого Мелітополя Івана Федорова.
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