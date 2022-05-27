Понад 200 українських біженців знайшли роботу в Данії

Про це пише The Local.

Видання повідомляє, що 4800 українських біженців зареєстровані на Jobnet, вебсайт агентства, на якому можна розміщувати резюме.

Додають, що кількість людей, які працевлаштувалися, може бути заниженою. Це тому, що ті, хто знайшов роботу, але ще не отримав дозвіл на проживання, не були включені до підрахунку.

У березні парламент ухвалив спеціальний закон, спрямований на прискорення процесу видачі дозволу на проживання українським біженцям, які прибули до Данії після початку російського вторгнення. Спеціальний дозвіл дає можливість українським біженцям не чекати оформлення документів, перш ніж вони почнуть працювати.

За даними Імміграційної служби Данії, на сьогодні 27 365 українців подали документи на отримання дозволу на проживання в Данії, більшість з них – жінки та діти. Дозвіл уже отримали понад 18 700.

Данія стала першим донором Фонду з відновлення зруйнованих енергооб'єктів України.

3 травня посольство Данії відновило свою роботу у місті Києві.

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