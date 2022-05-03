Посольства Швеції та Данії повертаються до Києва

Про це повідомили міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде та міністр закордонних справ Данії Єппе Кофоду відповідно.



"У середу посольство Швеції знову відкриється в Києві", – написала вона.

Нагадаємо, що посольство перенесло свою адміністрацію до Польщі з початком повномасштабного вторгнення Росії на території України.

Відновлення роботи посольство планують на 4 травня.





Тим часом міністр закордонних справ Данії оголосив, що від 2 травня і данське посольство починає працювати у столиці України. Крім того, пан Кофоду відвідав Київ, аби власноручно підняти над посольством данський стяг.



"Щойно підняв прапор на посольстві Данії в Києві. Важливим кроком є ​​те, що сьогодні ми знову відкриваємо його після нападу Росії. Зворушливо зустріти як місцевих працівників, так і данців, які пережили тут, у столиці, останні два місяці", - пише він.

Нагадаємо, що вчора МЗС Данії заявив, що країна виступає за посилення санкцій проти РФ і продовжуватиме підтримку України

Нагадаємо, понад 20 посольств повернулися до Української столиці. Так, 2 травня Угорщина перенесла своє посольство зі Львова до Києва.

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