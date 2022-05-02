Захід має надавати Україні необхідну зброю та запроваджувати жорсткі санкції проти РФ, - очільник МЗС Данії
Данія виступає за продовження санкцій проти РФ і продовжуватиме підтримку України
Про це заявив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод на брифінгу у Києві, передає Укрінформ.
"Ми повинні продовжувати (запроваджувати - ред.) жорсткіші санкції проти Росії, надавати підтримку Україні, включно з необхідною зброєю, а також продовжувати процес збирання доказів (воєнних злочинів - ред.) і притягнення винних до відповідальності", - сказав Кофод.
Він підтвердив, що Данія готова очолити відбудову Миколаєва.
"Ми продовжимо допомагати у військовому, гуманітарному плані, відбудові. Ми вже надали допомогу Україні на більш ніж 200 млн євро, включно зі зброєю", - заявив міністр.
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