Захід має надавати Україні необхідну зброю та запроваджувати жорсткі санкції проти РФ, - очільник МЗС Данії

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод на брифінгу у Києві, передає Укрінформ.

"Ми повинні продовжувати (запроваджувати - ред.) жорсткіші санкції проти Росії, надавати підтримку Україні, включно з необхідною зброєю, а також продовжувати процес збирання доказів (воєнних злочинів - ред.) і притягнення винних до відповідальності", - сказав Кофод.

Він підтвердив, що Данія готова очолити відбудову Миколаєва.

"Ми продовжимо допомагати у військовому, гуманітарному плані, відбудові. Ми вже надали допомогу Україні на більш ніж 200 млн євро, включно зі зброєю", - заявив міністр.