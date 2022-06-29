Про це інформують на сайті міністерства фінансів США.

"Робоча група російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO) використала широку багатосторонню координацію, щоб заблокувати або заморозити активи росіян під санкціями на суму понад 30 мільярдів доларів, заморозити або конфіскувати високоцінні товари осіб, які потрапили під санкції, та жорстко обмежити доступ росіян під санкції, доступ до міжнародної фінансової системи. Члени REPO досягли цих успіхів завдяки тісній та широкій національній та міжнародній координації та співпраці", - йдеться в повідомленні.



За 100 днів група заблокувала активи росіян на понад 30 мільярдів доларів на фінансових рахунках та економічних ресурсах. Заморозили ще близько 300 мільярдів доларів активів Центробанку РФ, затримали яхти та інші судна, зокрема Amadea, Tango, Amore Vero, Rahil та ​​Phi. Конфіскували елітну нерухомість, яка належить російських активів.

Також міжнародна робоча група обмежила доступ Росії до світової фінансової системи, що ускладнило закупівлю технологій для ведення ​​війни в Україні.



"Виконуючи цю роботу, ми прагнемо максимізувати вплив санкцій на визначених фізичних і юридичних осіб, запобігати негативним наслідкам, які стосуються глобального ринку споживчих товарів і постачання продовольства, які Росія підірвала рішенням продовжити війну", – додали в пресслужбі.



REPO продовжує розширювати юридичні повноваження для заморожування, конфіскації та використання російських активів. До групи входять представники США, Австралії, Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Франції, Японії та Єврокомісії.

6 червня стало відомо, що Міжнародна робоча група розробила дорожню карту персональних обмежень щодо урядовців, олігархів і керівників компаній. ​На думку учасників робочої групи, акцент слід зробити на прізвищах тих олігархів, які поки що уникли санкцій у більшості чи й в усіх юрисдикціях.

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