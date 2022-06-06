​Про це повідом​ив​ Офіс президента.



"Завдання індивідуальних санк​​цій полягає в посиленні тиску на керівні еліти режиму, що сприятиме припиненню війни Росії проти України. Група пропонує накласти санкції на тих осіб, щодо яких це можна зробити найшвидше та найефективніше. Тобто передбачається обирати категорії осіб, персональні санкції демократичного світу проти яких стануть найболючішими", - йдеться у повідомленні.

"Загальна кількість осіб, які підлягають санкції, становитиме більш ніж 100 000 осіб, що становить найбільшу кількість індивідуальних санкцій в історії", - зазначається у "дорожній карті" санкцій, розробленій міжнародною групою Єрмака-Макфола.

Найголовніше, хоч ця кількість становить менше 0,1% населення Росії, вона зачіпає велику частину саме того тонкого шару російського суспільства, який представляє російську еліту та заможних, пояснили автори "карти".

У списку - олігархи, найвищі урядовці, топ-менеджмент компаній, у тому числі іноземці, російські пропагандисти, керівництво політичних партій, члени сімей та довірені особи всіх цих людей.

​Крім того, група​ ​пропонує​ розглянути​ можливість​ запровадження індивідуальних санкцій щодо всіх російських спортсменів.

​На думку учасників робочої групи, акцент слід зробити на прізвищах тих олігархів, які поки що уникли санкцій у більшості чи й в усіх юрисдикціях, зазначає ОП.​

​Серед таких -​ Володимир Потанін, власник "Норильського нікелю" та інших великих активів, Андрій Бокарьов, співвласник "Трансмашхолдингу" та інших великих активів, Іскандер Махмудов, який є співвласником компаній "Трансойл", "Трансмашхолдинг" тощо.

​Проти потенційних підсанкційних осіб пропонується застосувати ​заморожування активів, заборону на в’їзд до країн санкційної коаліції, припинення повноважень у західних компаніях.

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