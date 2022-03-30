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Головна війна з Росією Понад 3,5 мільйона українців, що перебувають у зоні бойових дій, отримали 6500 грн через "єПідтримка", - Мінфін України

Понад 3,5 мільйона українців, що перебувають у зоні бойових дій, отримали 6500 грн через "єПідтримка", - Мінфін України

30 березня, 2022 середа
17:32
війна з Росією єПідтримка

Понад 3,5 мільйона українців, що перебувають у зоні бойових дій в Україні, отримали 6500 грн виплат через послугу "єПідтримка"

Про це повідомляє hromadske з посиланням на Міністра фінансів України Сергія Марченко. 

Як стало відомо, держава уже виплатила у цілому 22,7 мільярда гривень у межах розширеної програми "єПідтримки".
Усього заявки на допомогу залишили понад 4 мільйони українців. Найближчим часом і вони мають отримати виплати.

Також Міністр фінансів повідомив, що Мінфін виплачує військовослужбовцям додатково по 30 тис грн на місяць на період воєнного стану.
У тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях, розмір додаткової щомісячної виплати становить 100 тис грн.

  • Нагадаємо, що станом на 29 березня українцям виплатили близько 22 млрд від початку запуску послуги "єПідтримка"


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