Понад 3,5 мільйона українців, що перебувають у зоні бойових дій, отримали 6500 грн через "єПідтримка", - Мінфін України

Про це повідомляє hromadske з посиланням на Міністра фінансів України Сергія Марченко.

Як стало відомо, держава уже виплатила у цілому 22,7 мільярда гривень у межах розширеної програми "єПідтримки".

Усього заявки на допомогу залишили понад 4 мільйони українців. Найближчим часом і вони мають отримати виплати.

Також Міністр фінансів повідомив, що Мінфін виплачує військовослужбовцям додатково по 30 тис грн на місяць на період воєнного стану.

У тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях, розмір додаткової щомісячної виплати становить 100 тис грн.

Нагадаємо, що станом на 29 березня українцям виплатили близько 22 млрд від початку запуску послуги "єПідтримка"



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