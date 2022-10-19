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Понад 350 змін у товарних кодах: Рада синхронізувала з ЄС закон про Митний тариф

19 жовтня, 2022 середа
14:34
Світ Верховна Рада

Уряд синхронізував з ЄС закон про Митний тариф, тепер він адаптований до міжнародних стандартів класифікації через технічну зміну окремих товарних кодів

Про це йдеться на порталі Верховної Ради.

"Україна адаптується до міжнародних стандартів класифікації товарів. Це потрібно нам для того, аби нарощувати власний експорт, виходити на нові ринки, посилювати свою конкурентні переваги в світовій торгівлі", - наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Відомо, що раніше низку ускладнень спричиняло те, що Митний тариф України було побудовано на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2017 року, а в більшості країн світу вже діє версія 2022 року. Зокрема, це ЄС, Туреччина, Китай, США, Швейцарія. Тому виникали розбіжності у товарних кодах під час митного оформлення продукції, що імпортується в Україну, або під час порівняння митної статистики України та її торгових партнерів.

За проєктом нового Митного тарифу України, класифікацію товарів адаптують до міжнародних стандартів. Зазначається, що кілька кодів можуть об'єднати в один, а також можливі деталізація одного коду в декілька та перехід окремих видів товарів в інші коди.

Крім того, з системи товарів виключать коди, які вже не застосовуються в міжнародній торгівлі і введуть в обіг нові, вироблені з використанням сучасних технологій.

Загалом відбудеться понад 350 змін в товарних кодах. В основному їх запровадять щодо товарів сільського господарства, текстилю, кольорових металів, машинобудування хімічного, лісового секторів й транспорту.

Нову редакцію Митного тарифу України, в основу якого (як зазначено у пояснювальній записці) покладено нову версію Української класифікації товарів, законопроєкт пропонує запровадити з 1 січня 2023 року.

  • 13 жовтня Державна служба статистики зазначила, що протягом січня-серпня експорт товарів впав на 30,8%, порівняно з січнем-серпнем 2021 року, а імпорт – на 21,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 227 країн світу.

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