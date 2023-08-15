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Понад 38 годин у морі: в Індонезії врятували австралійських серфінгістів, які вважалися зниклими безвісти

15 серпня, 2023 вiвторок
16:56
Світ Австралійських серфінгістів, які вважалися зниклими безвісти, врятували в Індонезії

Човен з чотирма австралійськими серферами потрапив у шторм поблизу острова в Індонезії - їх вдалося врятувати лише після 38 годин перебування у морі

Про це пише CNN. 

Зазначається, що австралійці Стеф Вайс, Вілл Тігл, Джордан Шорт і двоє неназваних громадян Індонезії були виявлені на дошках для серфінгу поблизу віддаленого індонезійського острова. Подальші пошуки виявили громадянина Австралії Елліота Фута, однак один індонезійський член екіпажу досі залишається зниклим безвісти.

Фут покинув групу і намагався доплисти до сусіднього острова Пулау Паламбакбесар на своїй дошці для серфінгу, аби знайти допомогу.

"Він залишив товаришів, а сам пішов на пошуки допомоги. Чартерний катер знайшов їх, а потім поплив шукати Еліота. Я дуже радий, що все закінчилося добре, і сподіваюся, що він продовжить свій відпочинок", – сказав батько Еліота Пітер у коментарі CNN.

За словами сімей серфінгістів, четверо австралійців відвідали Індонезію, щоб відсвяткувати 30-річчя Фута. Під час подорожі на віддалений острів Пінанг, популярного місця для серфінгу приблизно за 150 кілометрів від острова Суматра в Індонезії, в неділю ввечері серфінгістів спіткала погана погода - почався шторм.

В інтернет згодом з'явилося відео, на якому видно, як обидва потерпілих на своїх дошках для серфінгу кликали на допомогу рятувальників, коли зрозуміли, що їх знайшли у величезному просторі океану.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг написала у Twitter, що уряд "продовжуватиме надавати підтримку чотирьом австралійцям та їхнім родинам". За її словами, нині продовжуються пошуки члена екіпажу, який досі вважається зниклим безвісти.

  • Внаслідок корабельної аварії, яка сталася біля італійського острова Лампедуза, 9 серпня загинув щонайменше сорок один мігрант, чотирьом вдалося врятуватися.
Спорт
Індонезія
Австралія
серфінг
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