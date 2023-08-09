Біля берегів Італії затонув човен з мігрантами: загинула 41 людина

Про це пише BBC.

Зазначається, що човен, довжиною близько 7 м, вийшов зі Сфаксу у Тунісі в четвер минулого тижня. Він прямував до Італії, проте затонув на шляху поблизу італійського острова Лампедуза.

На борту човна перебували 45 мігрантів, в тому числі троє дітей. Чотирьом пасажирам вдалося врятуватися: трьом чоловікав і жінці. Врятованим вихідцям з Кот-д'Івуару та Гвінеї таки вдалося досягти Лампедузи у середу 9 серпня.

За їхніми словами, човен затонув через кілька годин після того, як його вдарила велика хвиля. Повідомляється, що рятувальні жилети були лише у 15 осіб.

Ті, хто вижив у катастрофі, додали, що їх врятувало вантажне судно, а потім перевели на судно італійської берегової охорони. Італійська берегова охорона повідомила про дві корабельні аварії в цьому районі в неділю, але не ясно, чи це судно є одним з них.

Влада Тунісу каже, що Сфакс, портове місто приблизно за 130 км від Лампедузи, є популярним пунктом пропуску для мігрантів, які шукають безпеки та кращого життя в Європі. За останні дні італійські патрульні катери та благодійні групи врятували ще 2000 людей, які прибули до острова. Натомість понад 1800 людей загинуло цього року під час переходу з Північної Африки до Європи.