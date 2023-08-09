Біля берегів Італії затонув човен з мігрантами: загинула 41 людина
Внаслідок корабельної аварії, яка сталася біля італійського острова Лампедуза, 9 серпня загинув щонайменше сорок один мігрант
Про це пише BBC.
Зазначається, що човен, довжиною близько 7 м, вийшов зі Сфаксу у Тунісі в четвер минулого тижня. Він прямував до Італії, проте затонув на шляху поблизу італійського острова Лампедуза.
На борту човна перебували 45 мігрантів, в тому числі троє дітей. Чотирьом пасажирам вдалося врятуватися: трьом чоловікав і жінці. Врятованим вихідцям з Кот-д'Івуару та Гвінеї таки вдалося досягти Лампедузи у середу 9 серпня.
За їхніми словами, човен затонув через кілька годин після того, як його вдарила велика хвиля. Повідомляється, що рятувальні жилети були лише у 15 осіб.
Ті, хто вижив у катастрофі, додали, що їх врятувало вантажне судно, а потім перевели на судно італійської берегової охорони. Італійська берегова охорона повідомила про дві корабельні аварії в цьому районі в неділю, але не ясно, чи це судно є одним з них.
Влада Тунісу каже, що Сфакс, портове місто приблизно за 130 км від Лампедузи, є популярним пунктом пропуску для мігрантів, які шукають безпеки та кращого життя в Європі. За останні дні італійські патрульні катери та благодійні групи врятували ще 2000 людей, які прибули до острова. Натомість понад 1800 людей загинуло цього року під час переходу з Північної Африки до Європи.
- Схожий випадок стався напередодні, 7 серпня. Тоді біля того самого південного італійського острова Лампедуза перекинулися два човни, які переправляли мігрантів, внаслідок чого двоє людей загинули та ще близько 30 вважаються зниклими безвісти в морі.
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