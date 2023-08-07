Про це пише Reuters.

Зазначається, що судна перевозили 90 людей, однак через непогоду обидва плавзасоби перекинулись. Люди, яким вдалося вижити, дістались скелі в Лампедузі.

У ході окремої операції 34 мігрантів доставили гелікоптером зі скелі, повідомила італійська гірська рятувальна служба. Серед них дитина і дві вагітні жінки.

Аварії кораблів сталися в дуже бурхливому морі. Начальник поліції провінції Емануеле Річіфарі сказав, що той, хто дозволив мігрантам відпливти за такої поганої погоди, "є божевільним злочинцем без совісті".