Поблизу берегів Італії перекинулись човни з мігрантами: дві людини загинули, 30 зникли безвісти
Біля південного італійського острова Лампедуза перекинулися два човни, які переправляли мігрантів, внаслідок чого двоє людей загинули та ще близько 30 вважаються зниклими безвісти в морі
Про це пише Reuters.
Зазначається, що судна перевозили 90 людей, однак через непогоду обидва плавзасоби перекинулись. Люди, яким вдалося вижити, дістались скелі в Лампедузі.
У ході окремої операції 34 мігрантів доставили гелікоптером зі скелі, повідомила італійська гірська рятувальна служба. Серед них дитина і дві вагітні жінки.
Аварії кораблів сталися в дуже бурхливому морі. Начальник поліції провінції Емануеле Річіфарі сказав, що той, хто дозволив мігрантам відпливти за такої поганої погоди, "є божевільним злочинцем без совісті".
- 26 лютого також біля південного узбережжя Італії розбився човен з мігрантами з Ірану, Афганістану та Пакистану. Стало відомо про 62 загиблих, серед них - діти.
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