Біля берегів Італії розбився човен з мігрантами, відомо про щонайменше 40 загиблих

Про це повідомляє la Repubblica.

Очевидці зазначають, що на човні могло бути 250 людей, а місцева влада наголошує, що кількість жертв може сягати 100 осіб.

Італійське інформаційне агентство AGI повідомило, що серед загиблих є немовля віком кілька місяців.

Euronews зазначає, що за даними державного телебачення, приблизно 27 із тих, хто вижив, дісталися до берега самостійно.

Рятувальники розповіли, що човен розбився об скелі біля берега Стекато-ді-Кутро через сильні хвилі.