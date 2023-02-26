Біля берегів Італії розбився човен з мігрантами, відомо про щонайменше 40 загиблих
Вранці 26 лютого біля південного узбережжя Італії розбився човен з мігрантами з Ірану, Афганістану та Пакистану. Наразі відомо про 40 загиблих, серед них є діти
Про це повідомляє la Repubblica.
Очевидці зазначають, що на човні могло бути 250 людей, а місцева влада наголошує, що кількість жертв може сягати 100 осіб.
Італійське інформаційне агентство AGI повідомило, що серед загиблих є немовля віком кілька місяців.
Euronews зазначає, що за даними державного телебачення, приблизно 27 із тих, хто вижив, дісталися до берега самостійно.
Рятувальники розповіли, що човен розбився об скелі біля берега Стекато-ді-Кутро через сильні хвилі.
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