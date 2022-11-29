Понад 400 тис. росіян втекли до Казахстану  з початку мобілізації

Про це заявила міністерка праці та соціального захисту населення Казахстану Тамара Дуйсенова, передають російські ЗМІ.

"За тими оперативними даними, якими ми щодня обмінюємося, трохи більше ніж 400 тисяч росіян приїхали, виїхали трохи більше ніж 320 тисяч і близько 100 тисяч росіян поки що перебувають тут".

У Росії та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення, з 10 грудня поточного року, чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ.