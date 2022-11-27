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Головна війна з Росією У РФ з 10 грудня почнеться нова хвиля прихованої мобілізації, - Генштаб

У РФ з 10 грудня почнеться нова хвиля прихованої мобілізації, - Генштаб

27 листопада, 2022 неділя
08:26
війна з Росією російські військові окупанти

У Росії та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення, з 10 грудня поточного року, чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у facebook.

За наявною інформацією, у РФ та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення, з 10 грудня поточного року, чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ.

Окрім цього, повідомляється також, що ворог завдав 2 ракетних удари по цивільних об’єктах міста Дніпро та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільних об’єктах, зокрема, міста Херсон.

Волинський та Поліський напрямки: обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Сіверський напрямок: у прикордонних районах Брянської та Курської областей, ворожі підрозділи виконують завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону та ведення демонстраційних і провокаційних дій.

Слобожанський напрямок: окупанти обстріляли з танків, мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Чугунівка, Ізбицьке, Огірцеве, Бочкове, Бударки та Амбарне Харківської області.

Куп’янський напрямок: ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. На Лиманському напрямку - веде оборону. Здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Берестове, Куп’янськ, Курилівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області; Невське Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині. В районі населеного пункту Стельмахівка російські окупанти застосували важкі вогнеметні системи ТОС-1А.

Бахмутський та Авдіївський напрямки: противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Андріївка, Спірне, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Новопавлівський та Запорізький напрямки: ворог обороняється. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Времівка, Новосілка і Новопіль Донецької області та Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка і Плавні на Запоріжжі.

Криворізький та Херсонський напрямки: противник задіяв міномети, танки, ствольну та реактивну артилерію для ураження населених пунктів Республіканець, Придніпровське, Антонівка Херсонської області та міста Херсон.

  • У ніч з 26 на 27 листопада жителі Запоріжжя та області чули вибухи.
  • 27 листопада Росія зі станкового гранатомета обстріляла прикордонне село на Сумщині.

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Україна
Росія
мобілізація
окупанти
Військові новини
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