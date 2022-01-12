Понад 4,5 тис. хворих за добу: у Литві зафіксували рекордну кількість COVID-випадків від початку пандемії
11 січня в Литві виявили рекордні 4 635 нових заражень на коронавірус
Про це пише LRT.
Упродовж 11 січня в Литві від коронавірусу померло шість людей. Жодна з них не пройшла повного курсу вакцинацію.
Загалом за добу зафіксували 4 635 нових захворювань на COVID-19. Це рекордна добова кількість інфікувань на коронавірус у країні.
Кількість ушпиталених із COVID-19 сягнула 1 079 громадян, 85 із яких перебуває в реанімації.
Видання повідомляє, що за останні 14 днів у Литві показник захворюваності на коронавірус збільшився до 1281,7 на 100 тис. осіб. Протягом семи днів число позитивних COVID-тестів становить 18,6%.
Від початку пандемії у країні позитивний тест на коронавірус отримали майже 552 тис. литовців, а кількість летальних випадків склала майже 7600 людей.
- Нагадаємо, раніше США зареєстрували рекордні 1,35 млн заражень COVID-19 за добу.
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