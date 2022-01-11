США зареєстрували рекордні 1,35 млн заражень COVID-19 за добу

Про це повідомляє Reuters.



Минулої доби, 10 січня, США зафіксували 1,35 млн нових випадків коронавірусу. Це є найвищим щоденним показником для будь-якої країни світу.



Видання зазначає, що у країні не знижується поширення штаму "Омікрон".



Попередній рекорд 3 січня США становив 1,03 млн випадків. Середнє число нових випадків за сім днів зросло втричі за два тижні до понад 700 тис. нових випадків заражень на день. Кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 також досягла історичного максимуму, подвоївшись за три тижні.



Зростання захворюваності призвело до збоїв роботи шкіл, які потерпають від відсутності персоналу, вчителів та водіїв автобусів.



Смертність від коронавірусу в США становить у середньому 1 700 випадків на добу.

У зв'язку з браком персоналу в лікарнях і високою захворюваністю на COVID-19 у США дозволили виходити на роботу медикам з легкою формою коронавірусу.