США зареєстрували рекордні 1,35 млн заражень COVID-19 за добу
У понеділок, 10 січня, у США зафіксували глобальний рекорд кількості нових випадків коронавірусу за добу
Про це повідомляє Reuters.
Минулої доби, 10 січня, США зафіксували 1,35 млн нових випадків коронавірусу. Це є найвищим щоденним показником для будь-якої країни світу.
Видання зазначає, що у країні не знижується поширення штаму "Омікрон".
Попередній рекорд 3 січня США становив 1,03 млн випадків. Середнє число нових випадків за сім днів зросло втричі за два тижні до понад 700 тис. нових випадків заражень на день. Кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 також досягла історичного максимуму, подвоївшись за три тижні.
Зростання захворюваності призвело до збоїв роботи шкіл, які потерпають від відсутності персоналу, вчителів та водіїв автобусів.
Смертність від коронавірусу в США становить у середньому 1 700 випадків на добу.
- У зв'язку з браком персоналу в лікарнях і високою захворюваністю на COVID-19 у США дозволили виходити на роботу медикам з легкою формою коронавірусу.
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