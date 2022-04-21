Понад 50 радників від ЄС будуть залучені до розслідування воєнних злочинів РФ в Україні
Консультативна місія Європейського Союзу в Україні додатково залучить 54 міжнародних радників для розслідування воєнних злочинів
Про це за результатами зустрічі начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького і голови КМЄС в Україні Антті Хартікайнена повідомила пресслужба ОВА.
"Тиждень тому для нас ухвалили новий мандат нашої місії, в межах якого ми плануємо залучати додаткових міжнародних 54 радників, які допомагатимуть нам у цих питаннях", – розповів Хартікайнен.
Відомо, що місія планує активізувати діяльність, починаючи зі Львова, а також розглядає питання щодо повернення до Києва. Наголошують, що наразі залишається актуальною і тема щодо діалогу з питань громадської безпеки, тобто взаємодія між правоохоронними органами, громадянами та обласною, місцевими адміністраціями.
Довідково. Консультативну місію ЄС в Україні створили у грудні 2014 року. Тоді з Європи до України прибули міжнародні експерти, готові надавати консультації, з-поміж іншого, з питань безпеки, діяльності поліції, органів судочинства, прокуратури, а також протидії корупції та забезпечення прав людини.
- Раніше повідомляли, що уряд Латвії підтримав пропозицію скерувати 100 тис. євро до Міжнародного кримінального суду в Гаазі для полегшення розслідування воєнних злочинів РФ проти України.
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