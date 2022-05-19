Понад 50 тис. українських біженців знайшли роботу у Чехії
Міністерство праці та соціальних справ повідомило, що понад 50 тисяч біженців з України вже почали працювати в Чехії
Про це пише Radio Prague International.
Видання повідомляє, що гуманітарні річні візи для біженців гарантують їм такий самий статус на ринку праці, що й громадянам Чехії чи постійним мешканцям. Додають, що більшість вимушено переміщених людей з України зайняли довгострокові вакансії.
За даними Міністерства внутрішніх справ, наразі спеціальні візи в Чехії отримали близько 345 200 біженців. Майже дві п’ятих з цієї кількості – діти.
- Уряд Чехії планує продовжити режим надзвичайного стану в країні, який був введений в кінці лютого через великий потік біженців з України, до кінця червня.
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