Понад 50 тис. українських біженців знайшли роботу у Чехії

Про це пише Radio Prague International.

Видання повідомляє, що гуманітарні річні візи для біженців гарантують їм такий самий статус на ринку праці, що й громадянам Чехії чи постійним мешканцям. Додають, що більшість вимушено переміщених людей з України зайняли довгострокові вакансії.

За даними Міністерства внутрішніх справ, наразі спеціальні візи в Чехії отримали близько 345 200 біженців. Майже дві п’ятих з цієї кількості – діти.

Уряд Чехії планує продовжити режим надзвичайного стану в країні, який був введений в кінці лютого через великий потік біженців з України, до кінця червня.

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